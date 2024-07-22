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14:59, 22 июля 2024Экономика

Влияние выхода Байдена из президентской гонки на биткоин объяснили

Аналитик Антонов: BTC отреагировал ростом на решение Байдена о выходе из гонки

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Биткоин позитивно отреагировал на решение действующего президента США Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки. Причины колебания курса главной криптовалют в беседе с «Известиями» объяснил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Эксперт предположил, что после того как Байден предложил кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, экс-президент Дональд Трамп стал основным претендентом на победу на выборах главы государства в 2024 году. Рынок криптовалют отреагировал на изменения в политической обстановке ростом, так как Трамп «положительно относится к сектору цифровых активов», сказал Антонов.

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По мнению аналитика, инвесторы в биткоин считают, что при президенте Трампе могут произойти благоприятные изменения в вопросах регулирования критовалют. На рост курса биткоина повлияли и другие причины, в частности, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США одобрила новые ETF (биржевые фонды, в которых собраны ценные бумаги на основе какого-либо индекса, сектора, товара или другого актива) на ETH.

21 июля Джо Байден объявил, что снимет свою кандидатуру с президентских выборов. В качестве претендента на пост главы государства от Демократической партии он поддержал вице-президента Камалы Харрис. При этом Байден заявил, что не уходит в отставку и сосредоточится на исполнении обязанностей президента до конца своего срока.

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