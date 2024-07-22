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15:03, 22 июля 2024Бывший СССР

Военный аналитик рассказал о критических потерях ВСУ

Аналитик Леонков: большие потери заставили Киев призывать в ВСУ заключенных

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Киев вынужден призывать заключенных на фронт из-за огромных потерь личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об заявил военный аналитик Алексей Леонков, передают «Известия».

По его словам, той украинской армии, которая была в 2022 году, уже нет. Поэтому Украине приходится набирать военнослужащих из мест лишения свободы, среди которых много потенциальных военных преступников.

Он также заявил, что командиры ВСУ решают свои сиюминутные задачи на передовой силами мобилизованных заключенных. При этом обычные граждане массово уклоняются от призыва, так как не хотят умирать и не воспринимают киевский режим как действующую власть на фоне коррумпированности чиновников.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский констатировал ухудшающуюся ситуацию с потерями в украинской армии. По его словам, потерь в ВСУ не становится меньше.

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      Илья Таксюр
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