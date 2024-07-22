Врач предупредил о губительном влиянии алкоголя по вечерам на сон

Психиатр Титков: выпитый вечером алкоголь повышает риск храпа и апноэ во сне

Алкоголь, выпитый вечером, приводит к ухудшению качества сна, предупредил кандидат медицинских наук, психиатр и специалист по аддикциям Европейского Медицинского Центра (EMC) Максим Титков. О губительном влиянии спиртных напитков он предупредил в беседе с «Лентой.ру».

Титков заявил, что алкоголь обладает успокаивающим эффектом, но он кратковременный. Поэтому человек, который пьет спиртное вечером, будет часто просыпаться ночью. По словам психиатра, сон становится фрагментированным и некачественным из-за того, что алкоголь подавляет фазы быстрого и медленного сна.

Еще одним побочным эффектом привычки выпить перед сном врач назвал чрезмерное расслабление мышц верхних дыхательных путей. Это увеличивает риск храпа и эпизодов остановки дыхания во сне (апноэ), предупредил он.

Кроме того, алкоголь нарушает баланс гормонов, которые регулируют цикл сна и бодрствования. В частности, спиртосодержащие напитки перед сном снижают выработку мелатонина. А он обладает диуретическим эффектом. Позывы к мочеиспусканию учащаются, это приводит к необходимости вставать ночью в туалет и прерывает сон Максим Титков кандидат медицинских наук, психиатр и специалист по аддикциям

Титков отметил, что миф, будто алкоголь помогает уснуть, связан с быстрым появлением сонливости после пары бокалов. Но это ложное ощущение улучшения качества сна, не имеющее ничего общего с действительностью. «На самом деле на смену седативному эффекту алкоголя быстро приходят нарушения сна из-за процесса усвоения спиртных напитков в организме», — подчеркнул врач.

Ранее доктор медицинских наук, уролог Николай Григорьев развеял популярный миф о влиянии алкоголя на мужское здоровье. По его словам, не существует определенных алкогольных напитков или доз, которые были бы безопасны для фертильности и потенции мужчин.