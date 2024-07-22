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21:32, 22 июля 2024Бывший СССР

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами

Украинские войска выпустили 12 натовских снарядов по Донецку и Горловке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Кировскому району Донецка и Горловке 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Украинские войска обстреляли населенные пункты Дзержинск и Горловка в 18:50. Позже они выпустили десять снарядов того же калибра по Горловке и Кировскому району Донецка.

Утром в понедельник, 22 июля, ВСУ попытались ударить по Астраханской области. «Утром наши военные успешно отразили атаку БПЛА над северной частью области. РЭБ и ПВО сработали штатно», — написал глава региона Игорь Бабушкин.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Марина Совина
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