ВСУ обстреляли школу в Донецке

Два человека пострадали в результате обстрела ВСУ школы в Донецке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли школу в Калининском районе Донецка боеприпасами западного производства, пострадали два человека. Об этом сообщает ТАСС.

«В результате осмотра [места удара] обнаружены фрагменты и осколки снарядов, предположительно, от ракетных систем залпового огня производства НАТО. (...) Имеется информация о двух пострадавших», — заявил в разговоре с агентством представитель Военного управления Следственного комитета России.

Отмечается, что в результате атаки также пострадал фасад школы и остекление учебных классов.

Ранее в Донецке раздались четыре взрыва. Оперативные службы ДНР сообщили, что для отражения очередной атаки ВСУ были задействованы силы ПВО.