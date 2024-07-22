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16:51, 22 июля 2024Бывший СССР

ВСУ обстреляли школу в Донецке

Два человека пострадали в результате обстрела ВСУ школы в Донецке
СюжетВзрыв в Донецке:

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли школу в Калининском районе Донецка боеприпасами западного производства, пострадали два человека. Об этом сообщает ТАСС.

«В результате осмотра [места удара] обнаружены фрагменты и осколки снарядов, предположительно, от ракетных систем залпового огня производства НАТО. (...) Имеется информация о двух пострадавших», — заявил в разговоре с агентством представитель Военного управления Следственного комитета России.

Отмечается, что в результате атаки также пострадал фасад школы и остекление учебных классов.

Ранее в Донецке раздались четыре взрыва. Оперативные службы ДНР сообщили, что для отражения очередной атаки ВСУ были задействованы силы ПВО.

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      Глеб Палехов
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