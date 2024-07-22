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13:06, 22 июля 2024Бывший СССР

В Донецке в результате обстрела ВСУ погиб один человек

В Донецке прогремели четыре взрыва, в результате обстрела ВСУ погиб один человек

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

В Донецке раздались четыре взрыва. Они прогремели днем в понедельник, 22 июля, в нескольких районах города, передает ТАСС.

В оперативных службах Донецкой народной республики (ДНР) агентству рассказали, что в городе отработала система противовоздушной обороны. По предварительным данным, она сбила две цели.

В результате обстрела Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) погиб один человек. Также известно о раненых, их количество не уточняется.

14 июля стало известно о попадании ракет ВСУ в жилой дом в частном секторе в Донецке. Здание было полностью разрушено. Предположительно, обстрел велся из реактивной системы залпового огня (РСЗО), поставленной Киеву странами НАТО.

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Ранее сообщалось, что в ДНР были обнаружены десятки погибших из-за украинских военных мирных жителей. Тела были найдены в подвалах домов в Торецке. Часть из них была расстреляна.

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      Екатерина Грищенко
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