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05:43, 19 июля 2024Бывший СССР

В подвалах в ДНР обнаружили десятки погибших из-за ВСУ мирных жителей

ТАСС: десятки погибших из-за ВСУ мирных жителей нашли в подвалах в Торецке

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В подвалах домов в Торецке Донецкой народной республики (ДНР) обнаружили несколько десятков тел погибших из-за украинских войск мирных жителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

По данным собеседника агентства, часть из них расстреляли, некоторые попали под обстрел зажигательными снарядами, а другие погибли в результате сброса с беспилотника. Уточняется, что большинство погибших — пожилые люди, однако среди жертв также есть гражданские мужчины разного возраста.

В конце июня стало известно о прорыве российских войск в районе Торецка. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «лишились позиций, которые были с 2014 года».

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      Марина Совина
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