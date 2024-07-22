Вучич объяснил отсутствие диалога с Путиным

Вучич заявил, что в последний раз общался с Путиным два с половиной года назад

Глава Сербии Александр Вучич рассказал, что в последний раз общался с российским коллегой Владимиром Путиным два с половиной года назад. Его слова приводит РБК.

Сербский лидер пояснил, что причиной отсутствия диалога является нежелание Путина поставить под угрозу Сербию и самого Вучича. Он также оценил вероятность начала военного конфликта между Западом и Россией. «Я думаю, что люди, которые думают, что этого не произойдет, ошибаются. Они [западные страны] не готовы на данный момент, но готовятся к войне с Россией быстрее, чем некоторые хотят видеть», — заявил Вучич.

Ранее британское издание Financial Times со ссылкой на западного дипломата рассказало об усилиях США и Европы по отдалению Вучича от Путина. Утверждается, что ключевая роль была отведена послу США в Сербии Кристоферу Хиллу, который прибыл в страну через месяц после начала спецоперации на Украине.