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16:20, 22 июля 2024Силовые структуры

Выстрелившего в прячущуюся под козырьком от дождя девочку в российском регионе арестовали

В Уфе арестован мужчина, выстреливший из пневматической винтовки в ногу девочке

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Уфе арестован местный житель, который выстрелил из пневматической винтовки в ногу прячущейся под козырьком подъезда от дождя 10-летней девочке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Башкортостан.

Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением оружия»). Во время допроса он объяснил свой поступок тем, что таким образом хотел напугать детей, которые шумели и мешали ему.

По данным следствия, инцидент произошел 18 июля. Тогда пострадавшая гуляла во дворе своего дома с подругами. Когда пошел дождь, дети решили укрыться под козырьком подъезда. В это время фигурант находился в своей квартире, расположенной в соседнем доме на втором этаже. Он выстрелил из пневматической винтовки в сторону детей. Пуля попала в ногу потерпевшей. Девочку прооперировали. Из ее ноги врачи извлекли пулю диаметром 4,5 миллиметра.

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      Анна Габай
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