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08:16, 22 июля 2024Экономика

«Яндекс» собрался запустить беспилотные авто на федеральных трассах

«Яндекс» запустит беспилотные авто на трассах М-11 «Нева» и М-12 «Восток»

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

«Яндекс» собирается запустить свои беспилотные автомобили на федеральных трассах М-11 «Нева» (МоскваСанкт-Петербург) и М-12 «Восток» (Москва — Казань). О планах рассказал директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий компании Дмитрий Масюк в беседе с РИА Новости.

«Мы, конечно, будем расширяться. Сейчас нам М-4 хватает как тестовой площадки, но в планах есть и М-11, и М-12, это поступательно будет происходить», — заявил Масюк. Однако точный срок запуска беспилотников на других трассах специалист не назвал. По его словам, для компании важнее, чтобы машины были способны проезжать как можно большие расстояния без вмешательства человека.

«Поэтому расширение географии — это следствие того, что машина, ровер или автомобиль хорошо научилась справляться с текущими условиями», — заключил Масюк.

В июне 2023 года «Яндекс» в тестовом режиме запустил беспилотные такси в Москве. Раньше всего роботизированные автомобили появились в столичном районе Ясенево. Во время тестирования поездки на таком такси стоили 100 рублей.

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      Нина Ташевская
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