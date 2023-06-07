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13:30, 7 июня 2023Наука и техника

«Яндекс» запустил беспилотное такси в Москве

Компания «Яндекс» запустила роботакси в московском Ясенево

Кадр: Яндекс

Российская компания «Яндекс» запустила роботизированное такси в Москве. Об этом представители фирмы сообщили в Telegram.

В компании рассказали, что начали тестировать роботакси с пассажирами на дорогах общего пользования. На первом этапе такси появились в столичном районе Ясенево.

Автомобили без водителя будут управляться с помощью искусственного интеллекта. Машины будет ездить между 40 точками по всему району. В «Яндексе» уточнили, что попробовать беспилотное такси смогут пользователи от 18 лет, которые ранее подали заявку на сайте проекта. Затем доступ к сервису появится и у других жителей района.

Любая поездка на такси без водителя будет стоить 100 рублей. Во время тестирования в салоне также будет находиться специалист компании, следящий за безопасностью. «Это не первое наше тестирование. С 2018 года роботакси совершили больше 60 тысяч поездок в Иннополисе», — отметили в «Яндексе».

В феврале стало известно, что в Китае создали дорожные конусы для организации движения при ДТП. При дорожно-транспортном происшествии конусы выезжают на полосу и автоматически перекрывают часть дороги.

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    Андрей Ставицкий
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