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15:48, 7 февраля 2023Наука и техника

Умные дорожные конусы организовали движение в Китае

ITHome: в Китае создали дорожные конусы для организации движения при ДТП

Кадр: ithome.com

Умные дорожные конусы помогли снизить аварийность на дорогах в Китае. Об этом сообщает китайское издание ITHome.

Специального робота, похожего на дорожный конус, создали инженеры компаний Ningbo Datong Development и Farsoon Digital Technology. Интеллектуальное устройство имеет четыре колеса и систему освещения, а также датчики, с помощью которых девайс может координировать свои действия с подобными роботами.

Умное устройство предназначено для организации дорожного движения и снижения аварийности при ДТП. Уточняется, что в случае аварии группа роботов выезжают на полосу и автоматически перекрывают часть дороги, на которой произошло ДТП. После того как полоса будет очищена от транспортных средств, конусы возвращаются на свое место для зарядки.

Роботов уже начали тестировать на высокоскоростных трассах в городе Нинбо. По словам специалистов, в случае аварии дорожным службам требуется до 30 минут, чтобы прибыть на место и организовать безопасное движение. Создатели роботов отметили, что умные устройства справляются с этой задачей за «считанные секунды».

В конце января власти Сан-Франциско (США) пожаловались, что беспилотные такси мешают городским службам выполнять свою работу. По словам специалистов, автомобили неоднократно блокировали движения пожарных машин и совершали ложные вызовы в службу спасения.

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Андрей Ставицкий
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