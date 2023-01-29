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00:15, 29 января 2023Наука и техника

Беспилотные такси помешали полиции и пожарным

Wired: власти Сан-Франциско пожаловались на ложные экстренные вызовы от роботакси

Фото: Michael Szönyi / Globallookpress.com

Власти Сан-Франциско (США) пожаловались, что беспилотные такси мешают городским службам выполнять свою работу. Об этом сообщает издание Wired.

По словам авторов медиа, власти города, на территории которого проходит тестирование многих роботакси, неоднократно жаловались на производителей беспилотников. Так, с декабря роботакси Cruise совершили три ложных вызова в экстренные службы, сообщив, что находившиеся на задних сиденьях пассажиры не отвечают на запросы машины. В итоге оказалось, что во всех трех случаях пассажиры уснули и не слышали сигналы беспилотного автомобиля.

«Ресурсы реагирования на чрезвычайные ситуации, финансируемые налогоплательщиками, тратятся на неэкстренные ситуации», — отметили в Управлении муниципального транспорта и Управлении мэрии по делам инвалидов. Также в сообщении говорится, что беспилотные машины часто мешают полиции и пожарным. Так, в июне один из автомобилей Cruise наехал на шланг, помешав тушению пожара.

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Второй похожий инцидент произошел в середине января. Сообщается, что сотрудники экстренных служб заметили приближающийся к ним беспилотник, когда тушили пожар в районе Вестерн-Аддишн. Чтобы машина не наехала на пожарные шланги и не заблокировала выезд, им пришлось разбить стекло автомобиля и остановить его.

По словам журналистов, в США нет федеральных законов, которые бы регулировали испытания роботизированных такси. Однако Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) может запретить конкретному производителю беспилотников проводить тестирования на дорогах общего пользования.

В июле стало известно, что беспилотные такси Cruise заблокировали движение в Сан-Франциско на несколько часов. В Cruise подтвердили наличие проблемы и принесли извинения за доставленные неудобства.

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Андрей Ставицкий
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