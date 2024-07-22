Загоревшаяся гостиница в центре Москвы попала на видео

В центре Москвы загорелась гостиница «Птичка», очевидцы сняли пожар на видео

В центре Москвы загорелась гостиница «Птичка», очевидцы сняли пожар на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах виден пожарный автомобиль с расправленной лестницей, стоящий около здания. От кровли и чердака гостиницы поднимается дым.

По данным канала, огонь быстро распространился по утеплителю. Проводка также загорелась. Спасателям приходится вскрывать кровлю снаружи.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

Ночью 22 июля во время квеста в Махачкале произошло возгорание бензина, в результате чего пострадали две посетительницы. Спасти их не удалось. Известно, что аниматор поджег специальную перчатку и отбросил ее в сторону, но не рассчитал и попал на сложенные бензопилы с керосином, из-за чего произошел взрыв.

В результате сотрудника квеста задержали, следователи возбудили уголовное дело.