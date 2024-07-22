Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:46, 22 июля 2024Россия

Загоревшаяся гостиница в центре Москвы попала на видео

В центре Москвы загорелась гостиница «Птичка», очевидцы сняли пожар на видео

В центре Москвы загорелась гостиница «Птичка», очевидцы сняли пожар на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах виден пожарный автомобиль с расправленной лестницей, стоящий около здания. От кровли и чердака гостиницы поднимается дым.

По данным канала, огонь быстро распространился по утеплителю. Проводка также загорелась. Спасателям приходится вскрывать кровлю снаружи.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

Ночью 22 июля во время квеста в Махачкале произошло возгорание бензина, в результате чего пострадали две посетительницы. Спасти их не удалось. Известно, что аниматор поджег специальную перчатку и отбросил ее в сторону, но не рассчитал и попал на сложенные бензопилы с керосином, из-за чего произошел взрыв.

В результате сотрудника квеста задержали, следователи возбудили уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      16-летний сын российского губернатора погиб в ДТП. Его водитель после аварии кричал «мне хана!»

      Москвич изнасиловал 14-летнюю девочку и попал под следствие

      Болгария передаст ВСУ излишки боеприпасов

      Группа туристов с детьми пропала в горах Осетии

      Брачные игры косуль в российском регионе попали на видео

      Попавший под атаку дрона ВСУ россиянин скончался

      Семейную ипотеку захотели давать матерям-одиночкам

      МОК убрал информацию о трансляциях Олимпиады для россиян

      Россиянам назвали способ не стать жертвой нового вида мошенничества

      Загоревшаяся гостиница в центре Москвы попала на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше