38-летняя звезда «Ранеток» похвасталась фигурой в бикини на пляже

38-летняя российская актриса Янина Студилина снялась в бикини на Мальдивах

Российская актриса, фотомодель и телеведущая Янина Студилина похвасталась фигурой в купальнике во время отдыха на Мальдивах. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя звезда сериала «Ранетки» отправилась на пляж, где снялась в белом бикини с принтом в виде красных цветов. Комплект включал топ с косточками и бретелями и трусы с заниженной талией с завязками на бедрах.

Также знаменитость надела солнцезащитные очки в красной оправе и сделала маникюр подобного оттенка.

Ранее в июле свою внешность в купальнике показала 52-летняя российская актриса и телеведущая Виктория Толстоганова.