Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:26, 23 июля 2024Ценности

Adidas отреагировал на решение Беллы Хадид судиться из-за антисемитских обвинений

Adidas извинился перед моделью Беллой Хадид из-за антисемитских обвинений

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Руководство спортивного бренда Adidas отреагировало на решение супермодели палестино-голландского происхождения Беллы Хадид судиться из-за антисемитских обвинений. Об этом сообщает TMZ.

Компания публично извинилась перед манекенщицей за рекламу кроссовок SL Super Light 72, которые были созданы для Олимпиады 1972 года в Мюнхене, где случился израильско-палестинский конфликт.

«Публика продолжает связывать нашу рекламу с ужасной трагедией, произошедшей на Мюнхенской Олимпиаде. Мы сделали это непредумышленно и приносим извинения за любые расстройства или страдания, причиненные сообществам по всему миру», — говорится в заявлении ретейлера.

Вдобавок Adidas принес извинения и другим амбассадорам, в том числе A$AP Nast, Жюлю Кунде и другим партнерам.

По мнению Хадид, руководство Adidas инициировало жестокую и разрушительную кампанию, а также намеренно вовлекло ее в скандал. По этой причине она и обратилась в суд. При этом контракт с Adidas манекенщица пока не расторгла.

Белла Хадид известна своей пропалестинской позицией: она регулярно публикует посты об израильской колонизации, этнических чистках, военной оккупации и апартеиде в отношении палестинского народа, которые продолжаются на протяжении многих лет.

Что думаешь? Оцени!
      Майя Пономаренко
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе заявили, что Байден готов ударить по России ядерным оружием. Когда и почему он может пойти на это?

      В Луганске система ПВО сбила два дрона самолетного типа

      Известная ученая-экономист РАН выпала из окна в Москве

      Россиянин приковал мать цепью к печи после ссоры

      Арестованную суперъяхту российского олигарха продали за 3,5 миллиарда рублей

      Адвокат Успенской порадовалась проигрышу Киркорову в суде

      Озвучен срок спуска на воду российского «Ступинца»

      Украинский генерал назвал причины неудач ВСУ на харьковском направлении

      Передачу Байденом полномочий по помощи Украине объяснили

      Гендиректор МОК заявил об отсутствии Исинбаевой на сессии организации в Париже

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше