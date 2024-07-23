Adidas отреагировал на решение Беллы Хадид судиться из-за антисемитских обвинений

Adidas извинился перед моделью Беллой Хадид из-за антисемитских обвинений

Руководство спортивного бренда Adidas отреагировало на решение супермодели палестино-голландского происхождения Беллы Хадид судиться из-за антисемитских обвинений. Об этом сообщает TMZ.

Компания публично извинилась перед манекенщицей за рекламу кроссовок SL Super Light 72, которые были созданы для Олимпиады 1972 года в Мюнхене, где случился израильско-палестинский конфликт.

«Публика продолжает связывать нашу рекламу с ужасной трагедией, произошедшей на Мюнхенской Олимпиаде. Мы сделали это непредумышленно и приносим извинения за любые расстройства или страдания, причиненные сообществам по всему миру», — говорится в заявлении ретейлера.

Вдобавок Adidas принес извинения и другим амбассадорам, в том числе A$AP Nast, Жюлю Кунде и другим партнерам.

По мнению Хадид, руководство Adidas инициировало жестокую и разрушительную кампанию, а также намеренно вовлекло ее в скандал. По этой причине она и обратилась в суд. При этом контракт с Adidas манекенщица пока не расторгла.

Белла Хадид известна своей пропалестинской позицией: она регулярно публикует посты об израильской колонизации, этнических чистках, военной оккупации и апартеиде в отношении палестинского народа, которые продолжаются на протяжении многих лет.