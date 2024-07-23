Apple сократит расходы на съемки фильмов и сериалов из-за многомиллионных провалов

Apple сократит расходы на контент Apple TV+ из-за отсутствия роста подписчиков

Компания Apple сократит расходы на производство новых фильмов и сериалов для Apple TV+. Об этом сообщает Bloomberg.

Стриминг-сервис известен самыми высокими гонорарами в Голливуде. Более 500 миллионов долларов компания потратила на фильмы Мартина Скорсезе, Ридли Скотта и Мэттью Вона, более 250 миллионов — на мини-сериал о Второй мировой войне «Властелины воздуха». Все эти картины не окупились.

Ради сокращения расходов Apple стала реже продлевать сериалы на последующие сезоны. Однако за некоторые проекты компания по-прежнему готова много платить. На гонорары актеров четвертого сезона «Утреннего шоу» Apple потратила более 50 миллионов долларов. Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун заработают по 2 миллиона долларов за серию.

Аналитики Bloomberg отметили, что число месячных просмотров контента на Apple TV+ уступает цифрам Netflix за один день. В целом же на сервис Apple приходится 0,2 процента от всего количества просмотров передач на американском ТВ. А рост подписчиков относительно конкурентов оценивается как «слабый».