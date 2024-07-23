Авиакомпания насильно высадила пассажирку из самолета и отдала ее место министру

Авиакомпания Ethiopian Airlines насильно высадила пассажирку из самолета, чтобы отдать ее место министру. Об этом сообщает The Indian Express.
Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Аддис-Абебы в Найроби ночью 19 июля. Когда женщина уже находилась в самолете, ее попросили выйти. Ее место занял неизвестный мужчина, оказавшийся представителем власти. Несмотря на протесты и крики пассажирки, ее сняли с рейса. Ситуация стала активно обсуждаться в социальных сетях, и интернет-пользователи раскритиковали перевозчика.
«Хотелось бы услышать историю из уст пассажирки», «Это полный бред», «Интересно, вы вообще связывались потом с пассажиркой?» — писали юзеры.
Представители авиакомпании вскоре отреагировали на критику, заметив, что трех пассажиров высадили из самолета из-за овербукинга.
Ранее пассажирку американской авиакомпании Frontier сняли с рейса после посадки и отдали ее место члену экипажа. Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 20 июля, на рейсе Атланты в Денвер.