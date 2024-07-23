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19:52, 23 июля 2024Путешествия

Авиакомпания насильно высадила пассажирку из самолета и отдала ее место министру

The Indian Express: пассажирку сняли с рейса Ethiopian Airlines ради министра

Фото: Unsplash

Авиакомпания Ethiopian Airlines насильно высадила пассажирку из самолета, чтобы отдать ее место министру. Об этом сообщает The Indian Express.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Аддис-Абебы в Найроби ночью 19 июля. Когда женщина уже находилась в самолете, ее попросили выйти. Ее место занял неизвестный мужчина, оказавшийся представителем власти. Несмотря на протесты и крики пассажирки, ее сняли с рейса. Ситуация стала активно обсуждаться в социальных сетях, и интернет-пользователи раскритиковали перевозчика.

«Хотелось бы услышать историю из уст пассажирки», «Это полный бред», «Интересно, вы вообще связывались потом с пассажиркой?» — писали юзеры.

Представители авиакомпании вскоре отреагировали на критику, заметив, что трех пассажиров высадили из самолета из-за овербукинга.

Ранее пассажирку американской авиакомпании Frontier сняли с рейса после посадки и отдали ее место члену экипажа. Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 20 июля, на рейсе Атланты в Денвер.

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      Марк Успенский
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