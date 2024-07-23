Байден делегировал полномочия по закону о помощи Украине

Байден делегировал полномочия по помощи Украине Йеллен и Блинкену

Президент США Джо Байден делегировал часть функций и полномочий в рамках применения закона о помощи Украине главам Минфина и Госдепартамента Джанет Йеллен и Энтони Блинкену. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Закон предусматривает, в частности, возможность конфискации замороженных российских активов для их передачи Киеву.

21 июля Байден объявил, что выбывает из предвыборной гонки. В качестве претендента на президентский пост от Демократической партии он выдвинул кандидатуру действующего вице-президента Камалы Харрис. При этом Байден подчеркнул, что не уходит в отставку и сосредоточится на исполнении обязанностей президента до конца своего срока.

