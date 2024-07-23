Байден подключился к выступлению Харрис по аудиосвязи

Байден подключился к выступлению Харрис по голосовой связи

Президент США Джо Байден подключился к выступлению выце-президента страны Камалы Харрис в предвыборном штабе Демократической партии по аудиосвязи. Об этом сообщило РИА Новости.

«Джо, ты смотришь? Ты слышишь эти аплодисменты?», — спросила Харрис после того, как Байдена подключили к выступлению. Действующий глава государства ответил утвердительно.

При этом организаторы не стали подключать президента США по видеосвязи, из-за чего собравшиеся не смогли его увидеть.

21 июля Байден официально объявил, что отказывается от участия в предвыборной гонке. В качестве претендента на президентский пост от демократов он поддержал кандидатуру Харрис. При этом Байден подчеркнул, что не уходит в отставку и сосредоточится на исполнении обязанностей президента до конца своего срока.