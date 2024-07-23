Билли Айлиш снялась в откровенном образе в воде

22-летняя американская певица Билли Айлиш снялась в розовом бикини в воде

Американская певица Билли Айлиш снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

22-летняя лауреатка премии «Оскар» позировала, стоя по шею в воде с высунутым языком. При этом она предстала перед камерой в ярко-розовом бикини, включавшем в себя топ с треугольными чашками и трусы с завязками на бедрах.

В то же время исполнительница примерила серьги-кольца и отказалась от макияжа, продемонстрировав естественную внешность. В свою очередь, подробности фотосессии звезда раскрывать не стала.

Ранее в июле Билли Айлиш также приспустила штаны и показала на камеру нижнее белье.