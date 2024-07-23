Украинского экс-телеведущего задержали за призывы сопротивляться мобилизации

Украинского блогера Новосельцева задержали за призывы сопротивляться мобилизации

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала известного украинского блогера и экс-телеведущего Жана Новосельцева за призывы сопротивляться мобилизации. Имя подозреваемого опубликовало издание «Страна».

Как отметили журналисты, он призывал к вооруженному сопротивлению сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата).

СБУ обвиняет журналиста в организации преступной группы из семи человек, в которую входили эксперты, администраторы интернет-сообществ и специалисты по видеомонтажу. Они создали собственную сеть каналов и страниц в YouTube, Telegram и Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) с общей аудиторией более 600 тысяч пользователей.

«На этих интернет-ресурсах фигуранты проводили стримы и публиковали сообщения с видеосюжетами, в которых инструктировали о силовых методах уклонения от призыва», — подчеркнули в СБУ.

Закон о мобилизации вступил на Украине в силу 18 мая. Согласно новшествам, за неявку по повестке в ТЦК гражданину запрещают управлять транспортным средством. Кроме того, находящимся за рубежом военнообязанным ограничивают консульские услуги. При этом демобилизация законом не предусмотрена.

