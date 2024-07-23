Более 10 человек пострадали в ДТП с автобусом в российском регионе

В Нижегородской области 11 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом

В Нижегородской области пассажирский автобус съехал в кювет, из-за чего более 10 человек получили травмы. Об аварии сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале.

Автобус, в котором находились 19 человек, попал в ДТП в Кстовском районе Нижегородской области. Пострадали, предварительно, 11 человек. Детей среди получивших травмы нет.

Специалисты эвакуировали из автобуса заблокированных пассажиров. Они также отключили аккумулятор транспортного средства, чтобы избежать возгорания. К работам привлекались четыре единицы техники и 16 сотрудников МЧС.

Ранее в Кемеровской области на трассе Р-255 «Сибирь» опрокинулся рейсовый автобус, в котором находились 30 пассажиров. Автобус, предварительно, следовал по маршруту Югра — Кемерово. Его водитель не справился с управлением.