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01:00, 23 июля 2024Ценности

Бритни Спирс показала фото топлес

Фото: @britneyspears

Американская певица Бритни Спирс показала фото топлес. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 42-летняя поп-исполнительница запечатлена в одних стрингах черного цвета. При этом она повернулась к зеркалу спиной и собрала волосы в высокий хвост.

«Ты меня знаешь?» — подписала знаменитость пост, который набрал более 157 тысяч лайков.

Ранее сообщалось, что Бритни Спирс отругала критикующих откровенные фото британской актрисы Кейт Бекинсейл хейтеров. Тогда артистка указала на жестокость людей, которые пишут звезде «Ван Хельсинга» комментарии о том, что она должна соответствовать своему возрасту.

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      Карина Черных
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