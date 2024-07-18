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18:45, 18 июля 2024Ценности

Бритни Спирс отругала критикующих откровенные фото Кейт Бекинсейл хейтеров

Бритни Спирс указала на жестокость хейтеров, критикующих фото Кейт Бекинсейл

Фото: ImagePressAgency / face to face / Globallookpress.com

Американская певица Бритни Спирс отругала критикующих откровенные фото британской актрисы Кейт Бекинсейл хейтеров. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя исполнительница указала на жестокость людей, которые пишут 50-летней звезде «Ван Хельсинга» комментарии о том, что она должна соответствовать своему возрасту. «Якобы ей нужно больше контента, соответствующего возрасту, ведь Кейт уже за 50. Как круто, что на это она отвечает снимками с бантиком в волосах», — прокомментировала ситуацию Спирс.

По ее словам, она прекрасно понимает Бекинсейл, поскольку сама постоянно подвергается критике со стороны подписчиков из-за видео с танцами в откровенных нарядах. «Я считаю важным, чтобы люди помогали друг другу. Теперь я собираюсь сделать фотосессию с Кейт», — заявила артистка.

Ранее сообщалось, что Кейт Бекинсейл ответила хейтерам ее худобы снимком в откровенном виде. Тогда актриса предстала перед камерой в купальнике с надписью I did not ask your opinion («Я не спрашивала ваше мнение»).

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      Мария Винар
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