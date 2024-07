Бритни Спирс отругала критикующих откровенные фото Кейт Бекинсейл хейтеров

Бритни Спирс указала на жестокость хейтеров, критикующих фото Кейт Бекинсейл

Американская певица Бритни Спирс отругала критикующих откровенные фото британской актрисы Кейт Бекинсейл хейтеров. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя исполнительница указала на жестокость людей, которые пишут 50-летней звезде «Ван Хельсинга» комментарии о том, что она должна соответствовать своему возрасту. «Якобы ей нужно больше контента, соответствующего возрасту, ведь Кейт уже за 50. Как круто, что на это она отвечает снимками с бантиком в волосах», — прокомментировала ситуацию Спирс.

По ее словам, она прекрасно понимает Бекинсейл, поскольку сама постоянно подвергается критике со стороны подписчиков из-за видео с танцами в откровенных нарядах. «Я считаю важным, чтобы люди помогали друг другу. Теперь я собираюсь сделать фотосессию с Кейт», — заявила артистка.

Ранее сообщалось, что Кейт Бекинсейл ответила хейтерам ее худобы снимком в откровенном виде. Тогда актриса предстала перед камерой в купальнике с надписью I did not ask your opinion («Я не спрашивала ваше мнение»).