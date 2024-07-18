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12:53, 18 июля 2024Ценности

50-летняя Кейт Бекинсейл ответила хейтерам ее худобы снимком в купальнике

Кейт Бекинсейл ответила хейтерам ее худобы фото в купальнике с говорящей фразой

Фото: @katebeckinsale

Британская актриса Кейт Бекинсейл, которую регулярно критикуют за чрезмерную худобу, ответила хейтерам снимком в купальнике. Пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

50-летняя знаменитость опубликовала серию фото и видео, на которых она позирует в черном купальнике, соломенной шляпе и солнцезащитных очках. При этом на размещенных кадрах видно, что на плавательный костюм нанесена говорящая фраза I did not ask your opinion («Я не спрашивала ваше мнение»).

Ранее Кейт Бекинсейл раскрыла страшную правду о резком похудении. Актриса рассказала, что потеря веса была вызвана стрессом после потери отчима и новостей о раке, обнаруженном у ее матери.

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      Карина Черных
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