Дачникам назвали три дешевых и эффективных средства от тли на участке

Горчичный порошок, аммиак и мыльный раствор помогут избавиться от тли на даче

Горчичный порошок, аммиак и раствор из хозяйственного мыла помогут избавиться от тли на загородном участке. Три дешевых и эффективных средства от вредителей назвали дачникам эксперты онлайн-издания «БелНовости».

Горчичный порошок эксперты советуют использовать для борьбы с паразитами в теплицах и на грядках. «Это легкодоступное средство содержит токсичные для тли соединения и может наноситься как на сами пораженные участки, так и на растения целиком», — пояснили специалисты.

Эффективен в борьбе с тлей и аммиачный раствор — он способен прилипать к листьям и стеблям, устраняя вредителей раз и навсегда. Еще одно средство — раствор хозяйственного мыла, который является натуральным инсектицидом и репеллентом. «Его можно наносить прямо на поврежденные участки, покрывая все части растения и уделяя особое внимание нижним сторонам листьев и стеблям», — порекомендовали эксперты.

Ранее для тех же целей специалисты призвали использовать чистотел. Несколько кустов этого растения с цветами нужно измельчить, чтобы получилось два-три стакана массы. Ее необходимо залить литром горячей воды, а затем довести до кипения и варить в течение пяти минут. Получившийся отвар должен настояться сутки, после чего его следует процедить. Готовым средством можно опрыскивать растения.