Дайвер нашел сокровища на десятки тысяч долларов на месте исторического кораблекрушения

Дайвер нашел у побережья США сокровища с затонувшего корабля

Искатель сокровищ нашел древние монеты, которые можно продать за десятки тысяч долларов, на месте кораблекрушения. Об этом пишет GB News.

33-летний дайвер Грант Гитшлаг из США, занимавшийся поисками сокровищ с затонувшего в 1715 году «флота сокровищ», добился успеха. У побережья Флориды Гитшлаг и его команда нашли рядом с фрагментами затонувшего корабля более 200 серебряных монет. Монеты были отчеканены вручную в Мехико между 1700 и 1715 годами. Флотилия из 11 испанских кораблей везла груз в Испанию, которая очень нуждалась в серебре после многолетней войны. Крушение флотилии стало для страны ударом.

По данным сайта оценки антикварных монет CoinQuest, стоимость испанских монет этого исторического периода варьируется в зависимости от номинала, степени сохранности и наличия даты. Она может составлять от 60 долларов (5,2 тысячи рублей) до 650 долларов (57 тысяч рублей). Таким образом, общая стоимость клада составляет от 12 тысяч долларов (миллион рублей) до 130 тысяч долларов (11,4 миллиона рублей).

Дайвер и его команда работали как субподрядчики компании 1715 Fleet Queens Jewels LLC, обладающей эксклюзивными правами на спасение затонувших кораблей. В своем заявлении компания сообщила, что большинство монет были более высокого номинала — четыре и восемь реалов. При этом Гитшлаг подчеркнул, что они еще не были должным образом оценены и лишь немногие из них будут проданы. Часть попадет в Музей Флориды, часть достанется компании-заказчику, и часть заберет команда дайверов.

Ранее сообщалось, что в США охотники за кораблекрушениями Стиви и Кэти Либерт обнаружили обломки «корабля-призрака», затонувшего почти 350 лет назад. Речь идет о судне «Грифон», которое было построено французским исследователем Рене-Робером Кавалье де Ла Салем для поиска путей в Азию.