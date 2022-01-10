В США обнаружили пропавший почти 350 лет назад «корабль-призрак»

В США охотники за кораблекрушениями Стиви и Кэти Либерт (Stevie и Kathie Libert) обнаружили обломки «корабля-призрака», затонувшего почти 350 лет назад. Об этом пишет Daily Express.

Речь идет о судне «Грифон», которое было построено французским исследователем Рене-Робером Кавалье де Ла Салем для поиска путей в Азию. Корабль бесследно пропал в 1679 году во время доставки груза ценных мехов через озеро Мичиган. Как отмечает издание, его исчезновение стало одной из самых известных «морских» загадок Америки.

По мнению исследователей, характер обломков говорит о том, что причиной гибели судна стал сильный многодневный шторм.

В 2019 году в американском штате Миннесота на дне озера Верхнее нашли корабль «Хадсон» (Hudson), затонувший в 1901 году.