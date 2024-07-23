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05:17, 23 июля 2024Забота о себе

Девушка назвала плюсы отношений с мужчинами заметно старше и моложе

Фото: Tim Foster / Unsplash

Сексуальный опыт с мужчинами намного старше и моложе отличается, рассказала секс-колумнист Альмара Абгарян. Разницу отношений с мужчинами постарше и помоложе девушка назвала в колонке для Metro.

Отношения с разницей в возрасте она считает самой большой тенденцией свиданий 2024 года. «Взрослые люди (включая меня сейчас) часто имеют больше багажа, который может просочиться и в спальню — от нерешенных эмоциональных проблем и бывших партнеров до трудностей с работой и общего стресса — но это также может быть и положительным моментом, потому что опыт имеет значение. С возрастом мы учимся сообщать о своих потребностях и справляться с тем, что нам преподносит жизнь, в том числе в спальне», — рассказала она.

Молодые же люди, по мнению Абгарян, все еще пытаются понять, что им нравится в постели и как доставить удовольствие партнеру. «При этом они одобрительно относятся к важности удовольствия и сексуального согласия, много обсуждаемых в последние несколько лет», — назвала плюс отношений с молодыми мужчинами она. При этом, подчеркнула эксперт, если женщине кажется, что партнер для нее слишком молод или стар, вероятно, так оно и есть.

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      Александра Лисица
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