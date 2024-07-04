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08:29, 4 июля 2024Забота о себе

47-летняя женщина объяснила свою страсть к молодым мужчинам

Фото: Fizkes / Shutterstock / Fotodom

Американка объяснила, почему после развода предпочитает отношения исключительно с молодыми мужчинами. Свою страсть к ним 47-летняя женщина объяснила в видеоролике, опубликованном в социальной сети TikTok, пишет Daily Mirror.

Женщина заявила, что мужчины ее возраста не следят за собой. «Я забочусь о себе, веду активный образ жизни. Это основные принципы привлекательности. Мои ровесники мужского пола неактивны, поэтому отношения с ними мне неинтересны. Идти на компромисс я не готова», — рассказала она.

Также автор видео добавила, что у мужчин зрелого возраста нет жажды к жизни, в отличие от молодых. К тому же, по ее словам, ровесники не хотят прилагать усилий, чтобы избавиться от травм, полученных в предыдущих отношениях.

У них нет чувства юмора. У них нет вкуса к жизни и интеллектуального любопытства. Они — обуза

@fashionably.divorcedпользовательница социальной сети TikTok

В то же время американка подчеркнула, что максимально допустимая для нее разница в возрасте для построения долгосрочных отношений — 10 лет. «Это период, который может объединить людей. У меня были и более молодые партнеры, но только ради развлечения», — заявила она.

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      Вера Владзиевская
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