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07:00, 1 июля 2024Забота о себе

Раскрыта главная причина участившихся в последние годы разводов

Фото: Maya Lab / Shutterstock / Fotodom

Британский секс-коуч Надя Бокоди считает, что главной причиной участившихся за последние годы разводов может быть отсутствие секса в браке. Ее слова приводит издание Daily Mirror.

Специалистка призвала перестать игнорировать «слона в комнате» и обратить внимание на тенденцию отказа или избегания секса в длительных отношениях. «Если вы хотите быть уверенным, что ваш брак развалится или что ваши отношения не выдержат испытание временем, просто игнорируйте отсутствие секса. Не говорите об этом, заметите этот факт под ковер и надейтесь, что все исправится само собой», — заявила она.

Недостаток физической близости коуч назвала одной из наиболее часто упоминаемых причин развода в ее практике. «Когда из отношений исчезает интимная близость, мы начинаем терять связь с нашим партнером. Это вызывает разобщенность, чувство одиночества, что в конечном итоге порождает обиду», — заключила она.

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Ранее женившийся девять лет назад на лучшей подруге мужчина пожаловался на отсутствие секса в браке и получил радикальный совет от секс-эксперта Харриса О'Мэлли. Эксперт отметил, что в некоторых случаях решение проблемы может быть только в расставании.

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      Александра Лисица
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