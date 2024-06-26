Пожаловавшийся на отсутствие секса в браке мужчина получил радикальный совет

Женившийся девять лет назад на лучшей подруге мужчина пожаловался на отсутствие секса в браке и получил радикальный совет от секс-эксперта Харриса О'Мэлли. Его рекомендацию опубликовало издание The Good Men Project.

Автор письма рассказал, что у него всегда было более высокое либидо, чем у жены, и сексом они занимались редко. В последние пять лет они с супругой и вовсе спят в разных спальнях. «Я внимателен к ней и не хочу оставлять семью, но я не получаю сексуального удовлетворения. Я знаю девушку, с которой мне бы хотелось провести время. Плохо, если я буду изменять незаметно?» — поинтересовался он.

О'Мэлли назвал атмосферу в семье странной. По его мнению, отказавшаяся от секса женщина должна как минимум объяснить свое поведение. Также он допустил, что жена всегда была асексуальной, но осознала это недавно. При этом, по словам специалиста, существует и вероятность, что она не хочет заниматься сексом именно с мужем.

«Несправедливо, когда человек в одностороннем порядке решает, что в браке с интимом покончено. И решение проблемы может быть только в расставании, — прокомментировал секс-эксперт. — К сожалению, вы оказались в ситуации с плохими вариантами разрешения и вам нужно выбрать наименее травмирующий».

О'Мэлли также признал, что измена не самое худшее, что может произойти, а порой это один из вариантов для сохранения отношений. В то же время специалист отметил, что и развод порой бывает оптимальным выходом из тупиковой ситуации. Также он посоветовал не держаться за семью только ради детей.

«Но прежде чем вы решитесь на кардинальные меры, необходимо все же поговорить с женой и выяснить, почему она потеряла интерес к вам. Возможно, придется поставить ультиматум: либо вы пойдете к психологу, либо разведетесь. Но если вы сделаете это, вы должны быть готовым идти до конца», — подвел итог О'Мэлли.

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