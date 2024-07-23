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18:32, 23 июля 2024Путешествия

Девушка-пилот отправилась в полет над Ниагарским водопадом и не выжила

26-летняя девушка-пилот разбилась во время полета над Ниагарским водопадом

Фото: PxHere

26-летняя девушка-пилот отправилась в полет над Ниагарским водопадом и не выжила. Подробностями истории поделилось издание The Guardian.

По данным источника, Мелани Джорджер перевозила на легкомоторном самолете Cessna пассажиров, которые во время полета прыгали с парашютами. Когда воздушное судно разбилось, на борту находилась только она.

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Отец девушки Пол Джорджер рассказал, что его дочь занималась любимым делом — работала в местной компании Skydive the Falls, организующей прыжки с парашютом. В будущем она мечтала летать на коммерческих авиалиниях.

Один из парашютистов, находившихся на борту с Джорджер, Джеффри Уокер, сказал, что ему повезло остаться в живых. «По какой-то причине бог оставил меня на земле, и мне просто повезло, что я все еще здесь. Просто жуткое ощущение, что я был в этом самолете буквально за полчаса до того, как он разбился», — признался он.

Ранее женщина-пилот частного самолета рассказала о самых странных просьбах VIP-пассажиров. Она отметила, что один раз ее попросили «раскачивать самолет вверх и вниз», чтобы во время танцев на борту это помогало пассажирам двигаться в такт музыке.

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      Марина Черняк
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