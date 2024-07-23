Девушки назвали прогулки в оголяющих тела нарядах новым трендом

Блогерши задали новый модный тренд из-за жары. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP).

Американки принялись массово делиться видео, в которых они демонстрируют свои откровенные наряды. Прогулки в оголяющей тело одежде и бикини девушки назвали новым трендом лета. «Я не знаю, что еще можно носить, чтобы не расплавиться от жары», — заявила в ролике нью-йоркский инфлюэнсер Блейк Эвин, позируя в бра и коротких шортах.

Блогерша Анна Бергер снялась в джинсовых шортах и лифе от купальника. По ее словам, она носит бикини во время жарких дней, даже если не планирует купаться в водоеме. Тенденцию подхватили и знаменитости, в том числе супермодель Эмили Ратаковски, которая также прошла по Нью-Йорку в купальнике.

Манекенщица Белла Хадид, в свою очередь, предпочла боди с ультракороткими шортами, а певица Дженнифер Лопес вышла в свет в белом наряде, состоявшем из майки и шорт из денима.

В мае австралийская модель Изабель Мазерс пришла на свадьбу подруги в откровенном наряде и вызвала споры в сети.