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07:31, 23 июля 2024Ценности

Девушки назвали прогулки в оголяющих тела нарядах новым трендом

Кадр: @blakeevinn / TikTok

Блогерши задали новый модный тренд из-за жары. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP).

Американки принялись массово делиться видео, в которых они демонстрируют свои откровенные наряды. Прогулки в оголяющей тело одежде и бикини девушки назвали новым трендом лета. «Я не знаю, что еще можно носить, чтобы не расплавиться от жары», — заявила в ролике нью-йоркский инфлюэнсер Блейк Эвин, позируя в бра и коротких шортах.

Блогерша Анна Бергер снялась в джинсовых шортах и лифе от купальника. По ее словам, она носит бикини во время жарких дней, даже если не планирует купаться в водоеме. Тенденцию подхватили и знаменитости, в том числе супермодель Эмили Ратаковски, которая также прошла по Нью-Йорку в купальнике.

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      Карина Черных
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