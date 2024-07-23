Мужчина решил заменить дверную ручку и чуть не получил сердечный приступ

Пользователь Reddit с ником Autisten1996 рассказал, что решил заменить дверные ручки в доме и обнаружил неприятный сюрприз от прежних жильцов. Мужчина признался, что сильно испугался находке.

«Я меняю дверные ручки. Предыдущий владелец поместил в замочную скважину ненастоящего паука. У меня чуть не случился сердечный приступ», — пожаловался автор поста. К публикации он прикрепил фотографию дверного замка с игрушечным пауком внутри.

Многих пользователей позабавила история мужчины. «Ха-ха, это гениально», «Это классная идея, теперь я тоже хочу спрятать у себя в замке паука», «Испугался бы я, если бы оказался на вашем месте? Без сомнения. Думал бы я, что это все равно самый забавный розыгрыш на свете? Без сомнения», — написали они. Еще один участник обсуждения посоветовал автору поста отправить паука по почте прежним владельцам дома.

Ранее другой пользователь Reddit опубликовал видео с незнакомкой, собиравшей цветы на его лужайке. Ролик рассмешил комментаторов.