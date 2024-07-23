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03:33, 23 июля 2024Россия

Два БПЛА сбили в российском регионе

Губернатор Богомаз: два БПЛА сбили в Севском районе

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Севском районе Брянской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал губернатор.

Утром в понедельник, 22 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались ударить по Астраханской области. «Утром наши военные успешно отразили атаку БПЛА над северной частью области. РЭБ и ПВО сработали штатно», — написал глава региона Игорь Бабушкин.

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      Евгений Силаев
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