Два БПЛА сбили в российском регионе

Губернатор Богомаз: два БПЛА сбили в Севском районе

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Севском районе Брянской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал губернатор.

Утром в понедельник, 22 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались ударить по Астраханской области. «Утром наши военные успешно отразили атаку БПЛА над северной частью области. РЭБ и ПВО сработали штатно», — написал глава региона Игорь Бабушкин.