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11:00, 23 июля 2024Силовые структуры

Экс-замминистра российского региона осудят за получение взятки на миллионы рублей

В Иркутске осудят экс-замминистра лесного комплекса за взятку в 3,5 млн рублей

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Иркутской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра лесного комплекса региона, который получил взятку в размере 3,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина проходит обвиняемым по статьям 174.1 («Легализация денежных средств») и 290 («Получение взятки») УК РФ. На имущество экс-замминистра наложен арест. Его дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в 2022 году обвиняемый получил через двух посредников от руководителя коммерческой организации взятку 3,5 миллиона рублей. Взамен он заключил с компанией мировое соглашение о нерасторжении договора аренды лесного участка в Качугском районе. На полученные деньги бывший замминистра купил машину и оформил ее на отца.

Ранее в Москве полиция задержала руководителя одного из отделов управления Росреестра по Ямало-Ненецкому автономному округу за взятку в 25 миллионов рублей.

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