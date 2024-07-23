Ермак обсудил ситуацию на украинском фронте с советником вице-президента США

Ермак обсудил ситуацию на украинском фронте с советником Харрис Гордоном

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак пообщался по телефону с советником вице-президента США Камалы Харрис по национальной безопасности Филипом Гордоном. Сообщение об этом было опубликовано на сайте президента Украины.

Стороны обсудили ситуацию на украинском фронте. Говоря об обстановке на передовой, Ермак заявил о необходимости усиливать украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) западными системами.

Вместе с тем представители Киева и Вашингтона пообщались на тему дальнейшей поддержки Украины Соединенными Штатами. Ермак и Гордон также поговорили о результатах «саммита мира», прошедшего в Швейцарии в июне.

Ранее сообщалось, что в случае победы Харрис на президентских выборах этой осенью своих постов могут лишиться глава Государственного департамента Энтони Блинкен, советник по национальной безопасности Джейк Салливан и глава Пентагона Ллойд Остин. При этом, как отмечает газета The Wall Street Journal, при избрании Харрис внешнюю политику США будет определять ее советник Филип Гордон.