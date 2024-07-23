В США раскрыли будущее глав Госдепа и Пентагона в случае победы Харрис

WSJ: глава Госдепа Блинкен лишится поста в случае избрания Харрис

Глава Государственного департамента Энтони Блинкен, советник по национальной безопасности Джейк Салливан и глава Пентагона Ллойд Остин лишатся своих постов в случае победы вице-президента Камалы Харрис на выборах в ноябре этого года. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«По словам нынешних и бывших чиновников, ключевые назначенцы Байдена, включая советника по национальной безопасности Джейка Салливана, госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина, вряд ли будут оставаться на своих нынешних должностях», — отмечает издание.

Авторы призывают обратить особое внимание на фигуру Филипа Гордона, советника Харрис по национальной безопасности. Они подчеркивают, что в случае ее избрания именно этот дипломат будет определять внешнюю политику Соединенных Штатов.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что европейские политики возлагают большие надежды на победу Харрис из-за Гордона. По их мнению, он привержен членству США в НАТО и обязательствам перед союзниками.