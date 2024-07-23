В США заявили о надеждах европейских политиков на Харрис

Bloomberg: многие европейские лидеры возлагают надежды на Харрис

Многие европейские лидеры возлагают надежды на вице-президента США Камалу Харрис, так как ее видение внешней политики отвечает принципам евроатлантического единства. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Европа пытается разобраться с перспективой потенциального возвращения Дональда Трампа на пост президента США, одновременно возлагая свои надежды на нынешнего вице-президента Камалу Харрис», — отмечает агентство.

Авторы материала подчеркнули, что особые надежды политики Европы возлагают на советника Харрис по национальной безопасности Филипа Гордона. По их мнению, он привержен членству США в НАТО и обязательствам перед союзниками.

Ранее вице-президент США Камала Харрис в первый день своей предвыборной кампании назвала своего оппонента, бывшего президента Дональда Трампа преступником. По данным Politico, Харрис выбрала такую стратегию для «нападок» на экс-президента США, выставляя себя прокурором, а его преступником.