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12:13, 23 июля 2024Мир

В США заявили о надеждах европейских политиков на Харрис

Bloomberg: многие европейские лидеры возлагают надежды на Харрис
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Erin Schaff / Reuters

Многие европейские лидеры возлагают надежды на вице-президента США Камалу Харрис, так как ее видение внешней политики отвечает принципам евроатлантического единства. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Европа пытается разобраться с перспективой потенциального возвращения Дональда Трампа на пост президента США, одновременно возлагая свои надежды на нынешнего вице-президента Камалу Харрис», — отмечает агентство.

Авторы материала подчеркнули, что особые надежды политики Европы возлагают на советника Харрис по национальной безопасности Филипа Гордона. По их мнению, он привержен членству США в НАТО и обязательствам перед союзниками.

Ранее вице-президент США Камала Харрис в первый день своей предвыборной кампании назвала своего оппонента, бывшего президента Дональда Трампа преступником. По данным Politico, Харрис выбрала такую стратегию для «нападок» на экс-президента США, выставляя себя прокурором, а его преступником.

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      Дарья Устьянцева
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