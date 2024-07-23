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08:12, 23 июля 2024Мир

Харрис в первый день предвыборной кампании попыталась очернить Трампа

Харрис в первый день предвыборной кампании назвала Трампа преступником

Вице-президент США Камала Харрис в первый день своей предвыборной кампании назвала своего оппонента, бывшего президента Дональда Трампа преступником. Ее слова приводит Politico.

«Я была избрана генеральным прокурором, а до этого я была прокурором в зале суда. В этих ролях я брала на себя преступников всех мастей. Хищники, которые издевались над женщинами. Мошенники, которые обдирали потребителей. Жулики, нарушившие правила ради собственной выгоды. Так что услышьте меня, когда я скажу: я знаю тип Дональда Трампа», — заявила она.

По данным издания, Харрис выбрала такую стратегию для «нападок» на экс-президента США. Кандидат от демократов пытается очернить оппонента, делая акцент на том, что она была прокурором, а он — преступником.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Харрис проигрывает бывшему президенту и кандидату от республиканцев Трампу в первых опросах после снятия американским лидером Джо Байденом своей кандидатуры с выборов. 51 процента респондентов заявили, что проголосуют за Трампа, в то время как Харрис выбрали бы 43 процента опрошенных.

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      Лина Пивоварова
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