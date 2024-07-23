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07:13, 23 июля 2024Мир

Харрис уступила Трампу в первых опросах после выхода Байдена из гонки

Newsweek: Харрис уступила Трампу в первых опросах после выхода Байдена из гонки
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Nathan Howard / Reuters

Вице-президент США Камала Харрис проигрывает бывшему президенту и кандидату от республиканцев Дональду Трампу в первых опросах после снятия президентом Джо Байденом своей кандидатуры с выборов. Об этом сообщает издание Newsweek.

51 процент респондентов заявили, что проголосует за Трампа, в то время как Харрис выбрали бы 43 процента опрошенных.

21 июля нынешний глава Белого дома Джо Байден объявил о выходе из гонки, поддержав кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

После конгрессвумен от партии республиканцев Лорен Бобер потребовала доказательств, что Байден жив, поскольку у нее возникли подозрения в сокрытии его смерти. Она назвала его молчание недопустимым. Американский лидер два дня не появлялся на публике, это насторожило общественность.

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      Юлия Мискевич
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