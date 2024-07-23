22-летняя фигуристка Алина Загитова исполнила откровенный танец в мини-шортах

Российская фигуристка Алина Загитова показала откровенное видео. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

22-летняя спортсменка предстала на размещенных кадрах в удлиненном бежевом свитшоте, облегающих мини-шортах молочного оттенка и белых гольфах выше колена. Она уложила волосы в конский хвост и дополнила образ черно-белыми кедами и массивными наушниками.

Знаменитость исполнила перед камерой танец под музыку: она повернулась вокруг своей оси, вращая бедрами.

Ранее в июле российская фигуристка Бетина Попова снялась в купальнике на отдыхе.