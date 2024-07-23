ФСБ предотвратила теракт в мечети российского города и задержала подозреваемых

В Мариуполе сотрудники ФСБ задержали двоих местных жителей за подготовку теракта в мечети в Белгороде. Об этом сообщает ТАСС.
В отношении мужчин следователи возбудили уголовное дело по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Суд отправила их под стражу.
По версии следствия, в июне сотрудники украинских спецслужб завербовали обвиняемых через мессенджер. Им дали указание выехать в Белгород и поджечь городскую мечеть. За это мужчинам пообещали деньги.
Ранее в Ессентуках сотрудники ФСБ предотвратили теракт на автовокзале.