ФСБ предотвратила теракт в мечети российского города и задержала подозреваемых

В Мариуполе ФСБ задержала готовивших теракт в мечети в Белгороде

В Мариуполе сотрудники ФСБ задержали двоих местных жителей за подготовку теракта в мечети в Белгороде. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении мужчин следователи возбудили уголовное дело по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Суд отправила их под стражу.

По версии следствия, в июне сотрудники украинских спецслужб завербовали обвиняемых через мессенджер. Им дали указание выехать в Белгород и поджечь городскую мечеть. За это мужчинам пообещали деньги.

Ранее в Ессентуках сотрудники ФСБ предотвратили теракт на автовокзале.

