Найден способ предсказать мощные геомагнитные бури

Найден способ предсказать магнитную бурю по скорости коронального выброса массы

Ученые из Университета Аберистуита (Великобритания) нашли способ предсказать, когда выбросы корональной массы (CME) достигнут Земли, вызывая мощные геомагнитные бури. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Корональные выбросы массы (CME) представляют собой выбросы плазмы, состоящие из электронов и протонов и петлей магнитного поля. Они возникают в солнечной короне и, как предполагается, связаны с солнечными вспышками и другими явлениями на Солнце. Однако для точного прогноза, может ли CME достигнуть Земли и вызвать бурю, нужно знать скорость выброса.

Исследователи сосредоточились на изучении активных областей на Солнце, которые характеризуются наличием сильных магнитных полей и являются местами рождения корональных выбросов массы. Были проанализированы изменения в этих областях, происходящих до, во время и после извержений. Ключевым аспектом стала критическая высота активных областей, то есть высота, на которой магнитное поле становится нестабильным и может привести к корональному выбросу массы.

Ученые выявили тесную связь между критической высотой коронального выброса массы и его истинной скоростью. Вместе с геометрической моделью это позволяет отслеживать скорость выбросов в трех измерениях, что значительно улучшает точность прогнозов.

Когда корональные выбросы массы достигают Земли, они могут вызывать полярные сияния и нарушать работу спутников, электросетей и коммуникаций. Точное определение скорости и времени прибытия выбросов имеет решающее значение для защиты жизненно важной инфраструктуры.