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06:30, 23 июля 2024Наука и техника

Найден способ предсказать мощные геомагнитные бури

Найден способ предсказать магнитную бурю по скорости коронального выброса массы

Фото: Canities / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Университета Аберистуита (Великобритания) нашли способ предсказать, когда выбросы корональной массы (CME) достигнут Земли, вызывая мощные геомагнитные бури. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Корональные выбросы массы (CME) представляют собой выбросы плазмы, состоящие из электронов и протонов и петлей магнитного поля. Они возникают в солнечной короне и, как предполагается, связаны с солнечными вспышками и другими явлениями на Солнце. Однако для точного прогноза, может ли CME достигнуть Земли и вызвать бурю, нужно знать скорость выброса.

Исследователи сосредоточились на изучении активных областей на Солнце, которые характеризуются наличием сильных магнитных полей и являются местами рождения корональных выбросов массы. Были проанализированы изменения в этих областях, происходящих до, во время и после извержений. Ключевым аспектом стала критическая высота активных областей, то есть высота, на которой магнитное поле становится нестабильным и может привести к корональному выбросу массы.

Ученые выявили тесную связь между критической высотой коронального выброса массы и его истинной скоростью. Вместе с геометрической моделью это позволяет отслеживать скорость выбросов в трех измерениях, что значительно улучшает точность прогнозов.

Когда корональные выбросы массы достигают Земли, они могут вызывать полярные сияния и нарушать работу спутников, электросетей и коммуникаций. Точное определение скорости и времени прибытия выбросов имеет решающее значение для защиты жизненно важной инфраструктуры.

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      Александр Еникеев
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