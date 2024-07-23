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06:10, 23 июля 2024Мир

Германия отказалась раскрывать итоги расследования подрывов «Северных потоков»

«Известия»: ФРГ не раскроет итоги расследования подрывов «Северных потоков»

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Германия не собирается раскрывать промежуточные итоги расследования подрывов «Северных потоков». Об отказе ФРГ пишут «Известия» со ссылкой на ответ немецкого правительства депутатам бундестага.

Запрос в правительство был направлен партией «Альтернатива для Германии» (АдГ) в апреле, ответ был получен 17 июля. В 27-страничном отчете говорится, что власти ответили почти на все вопросы депутатов от сотрудничества с США до причин затянувшегося расследования, кроме некоторых из-за конфиденциальности информации.

В ответе властей ФРГ говорится, что ни федеральное правительство, ни генеральная прокуратура не планировали публиковать или предоставлять предварительные или промежуточные результаты расследования, поскольку это могло бы поставить под угрозу цели следствия.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал причину, по которой расследование подрыва «Северных потоков» было завершено. По его словам, закрытие дела произошло после того, как шведские следователи не смогли установить обвиняемых.

Взрывы на российских газопроводах «Северный поток» случились 26 сентября 2022 года. Они произошли в территориальных водах Швеции и Дании. В их результате были зафиксированы масштабные утечки газа. После этого газопровод полностью прекратил работу.

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      Марина Совина
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