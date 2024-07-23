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16:09, 23 июля 2024Бывший СССР

Глава МИД Украины прибыл в Китай

Глава МИД Украины Кулеба прибыл в Китай

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл с первым визитом в Китай. Об этом сообщает украинское издание «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

Кулеба отметил, что с начала спецоперации это первый визит украинского чиновника в КНР, а также первый двусторонний визит главы МИД в страну с 2012 года. Кроме того, он добавил, что встретится с министром иностранных дел Китая Ван И. Кулеба планирует обсудить с китайским коллегой пути к миру на Украине.

22 июля МИД Китая анонсировал визит украинского министра иностранных дел. Как отмечалось, Кулеба посетит КНР по приглашению Пекина. Визит украинского чиновника пройдет с 23 по 26 июля. На Украине уточняли, что главной темой обсуждений станет поиск путей и роли Китая в разрешении конфликта.

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      Кристина Есикова
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