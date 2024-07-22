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11:03, 22 июля 2024Бывший СССР

Глава МИД Украины посетит Китай

Глава МИД Украины Кулеба посетит Китай

Фото: Johanna Geron / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба посетит Китай. Об этом сообщается на сайте МИД Китайской Народной Республики.

«По приглашению члена Политбюро Коммунистической партии Китая и министра иностранных дел Ван И министр иностранных дел Украины Кулеба посетит Китай с 23 по 26 июля», — указано в сообщении.

Спикер украинского МИД Григорий Тихий прокомментировал поездку Кулебы, его слова приводит украинское издание «Страна.ua». Он заявил, что главной темой обсуждений станет поиск путей и роли Китая в разрешении российско-украинского конфликта.

Ранее Кулеба заявил, что Вооруженные силы Украины будут на втором месте по боеспособности в Североатлантическом альянсе (НАТО), а их артиллерия совместима с оружием блока.

По его словам, страны-члены НАТО уже сейчас учатся на опыте украинских военных. По его словам, действия Киева привели к изменению стандартов и практики альянса.

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      Валентин Карант
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