Глава МИД Украины посетит Китай

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба посетит Китай. Об этом сообщается на сайте МИД Китайской Народной Республики.
«По приглашению члена Политбюро Коммунистической партии Китая и министра иностранных дел Ван И министр иностранных дел Украины Кулеба посетит Китай с 23 по 26 июля», — указано в сообщении.
Спикер украинского МИД Григорий Тихий прокомментировал поездку Кулебы, его слова приводит украинское издание «Страна.ua». Он заявил, что главной темой обсуждений станет поиск путей и роли Китая в разрешении российско-украинского конфликта.
Ранее Кулеба заявил, что Вооруженные силы Украины будут на втором месте по боеспособности в Североатлантическом альянсе (НАТО), а их артиллерия совместима с оружием блока.
По его словам, страны-члены НАТО уже сейчас учатся на опыте украинских военных. По его словам, действия Киева привели к изменению стандартов и практики альянса.