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20:03, 23 июля 2024Россия

Губернатор обстреливаемого российского региона сообщил о встрече с главой Минобороны

Белгородский губернатор Гладков сообщил о встрече с главой Минобороны Белоусовым
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о встрече с главой Министерства обороны России Андреем Белоусовым. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

«Только что завершилась встреча с министром обороны Российской Федерации Белоусовым Андреем Рэмовичем», — сообщил глава российского региона.

По его словам, во время встречи они обсудили сложную оперативную обстановку, которая складывается в граничащих с Украиной районах Белгородской области, а также меры усиления защиты населения и имущества.

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Белгородская область является приграничным российским регионом, ее территория регулярно подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, 23 июля в селе Щетиновка Белгородской области при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины на автомобиль, который двигался по дороге, пострадали три человека.

«Пострадавшие с баротравмами и различными осколочными ранениями самостоятельно обратились в городскую больницу № 2 города Белгорода. Врачами оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал губернатор.

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      Никита Абрамов
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