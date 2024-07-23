Губернатор обстреливаемого российского региона сообщил о встрече с главой Минобороны

Белгородский губернатор Гладков сообщил о встрече с главой Минобороны Белоусовым

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о встрече с главой Министерства обороны России Андреем Белоусовым. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

«Только что завершилась встреча с министром обороны Российской Федерации Белоусовым Андреем Рэмовичем», — сообщил глава российского региона.

По его словам, во время встречи они обсудили сложную оперативную обстановку, которая складывается в граничащих с Украиной районах Белгородской области, а также меры усиления защиты населения и имущества.

Белгородская область является приграничным российским регионом, ее территория регулярно подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, 23 июля в селе Щетиновка Белгородской области при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины на автомобиль, который двигался по дороге, пострадали три человека.

«Пострадавшие с баротравмами и различными осколочными ранениями самостоятельно обратились в городскую больницу № 2 города Белгорода. Врачами оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал губернатор.